Bope é acionado após objeto suspeito ser encontrado ao lado de colégio em Miraí

Foram suspensas, na manhã desta quarta (18), as aulas da Escola Estadual Santo Antônio, conhecida como Ginásio, em Miraí, na Zona da Mata.

A instituição foi evacuada após um artefato explosivo ter sido encontrado durante limpeza de um terreno ao lado, por trabalhadores que utilizavam máquinas no local.

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), o fato não tem relação com a escola, que não sofreu nenhum dano. A evacuação foi feita sem intercorrências. O local foi isolado e o Batalhão de Operações Policiais especiais (Bope), acionado.

Em nota à Itatiaia, a Secretaria de Estado de Educação informou que a suspensão das aulas foi uma medida preventiva, seguindo orientações de segurança da Polícia Militar.

A previsão da SES-MG é de que as aulas sejam retomadas na próxima segunda (23) e haverá reposição desta quarta no calendário escolar ao longo do ano. Nenhum dano à escola ou à comunidade escolar foi registrado.