Projeto de Lei sobre Serviço Funerário volta à Câmara com risco de emenda polêmica

Geral Há 1 dia Em Geral Procissão e missa solene marcaram o Jubileu da Esperança em Além Paraíba A solenidade começou as 15 horas com adoração ao Santíssimo Sacramento na Igreja da Conceição. em seguida os centenas de fiéis saíram em procissão para a Igreja de Santa Rita, a maior em dimensões na cidade.