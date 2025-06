Inverno começa com temperaturas mais amenas em Além Paraíba

O inverno começou oficialmente nesta sexta-feira, 20 de junho de 2025, e os moradores de Além Paraíba já começaram a sentir a mudança no clima. A estação, conhecida por suas temperaturas mais baixas, dias mais curtos e noites mais longas, deve trazer amanheceres frios e tardes amenas para a cidade e região, segundo a previsão dos meteorologistas.

Nos últimos dias, os termômetros já vinham registrando temperaturas mais baixas, especialmente nas primeiras horas da manhã. Com a chegada oficial do inverno, a tendência é de que os frios intensos se tornem mais frequentes, principalmente nas áreas mais elevadas e nos bairros rurais do município.

De acordo com institutos de meteorologia, o inverno deste ano deve ser marcado por temperaturas típicas da estação, com possibilidade de quedas mais acentuadas durante a passagem de frentes frias. Apesar disso, não estão descartados períodos de sol forte e clima seco, comuns em parte da estação no Sudeste brasileiro.

Além Paraíba, por sua localização entre montanhas e proximidade com o Rio de Janeiro, costuma ter um inverno relativamente ameno em comparação com outras regiões de Minas Gerais. Ainda assim, as manhãs geladas e a tradicional neblina em pontos como o centro da cidade e bairros como Goiabal e Terra do Santo já se fazem presentes, lembrando os moradores da chegada da nova estação.

Com a mudança de clima, a movimentação no comércio também aumenta, especialmente nos setores de vestuário e bebidas quentes. Casas de chá, cafeterias e lojas de roupas de frio já registram maior procura por produtos típicos do inverno.

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada com os cuidados com a saúde, especialmente com idosos e crianças, que são mais vulneráveis às doenças respiratórias. Também é importante manter ambientes bem ventilados, mesmo com o frio, para evitar a proliferação de vírus.

O inverno se estende até o dia 22 de setembro, quando começa a primavera. Até lá, Além Paraíba viverá dias de clima aconchegante, perfeitos para aquele chocolate quente, um bom agasalho e momentos em família.