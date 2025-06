Além Paraíba celebra Corpus Christi com procissão e tapetes coloridos

Na quinta-feira, 19 de junho de 2025, fiéis católicos de Além Paraíba participaram com fervor das celebrações de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica. Com o tema da Eucaristia como centro da fé cristã, o dia foi marcado por missas solenes, procissões e pela tradicional confecção dos tapetes coloridos, que tomaram as ruas de vários bairros da cidade.

Pelas primeiras horas da manhã, voluntários se reuniram para confeccionar os tapetes que, além de expressão artística, são um gesto de fé. Feitos com serragem colorida, sal, areia, folhas, flores e outros materiais recicláveis, os desenhos retrataram símbolos religiosos, como o Cálice, o Pão e o Cordeiro de Deus, além de mensagens de amor, paz e solidariedade.

Diversas paróquias da cidade, como a Igreja Matriz de São José, a Paróquia Nossa Senhora da Consolação e a Igreja São Sebastião, realizaram celebrações eucarísticas especiais seguidas de procissões com o Santíssimo Sacramento, conduzido pelos sacerdotes sob o ostensório e acompanhado por centenas de fiéis, coroinhas e ministros da Eucaristia.

Durante a procissão, a comunidade caminhou sobre os tapetes, em um ato simbólico de adoração e respeito à presença de Cristo na hóstia consagrada. O momento foi acompanhado por cânticos litúrgicos, orações e manifestações de fé que comoveram quem acompanhava a passagem do Santíssimo.

A celebração de Corpus Christi em Além Paraíba reafirma a união da comunidade católica e mantém viva uma tradição que atravessa gerações. Mais que um evento religioso, a data também representa um momento de expressão cultural e comunitária, reunindo famílias, jovens e crianças em torno de um mesmo propósito: testemunhar a fé em Cristo vivo na Eucaristia.