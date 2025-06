Angustura recebe o 2º Angu Rock & Blues com muita música, gastronomia e tradição

A pequena e charmosa Angustura, distrito de Além Paraíba (MG), volta a ser palco de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural regional: o 2º Angu Rock & Blues. A festa, que celebra o encontro entre música de qualidade, gastronomia de primeira e espírito comunitário, será realizada nos dias 20 e 21 de junho, no Largo da Matriz, com entrada franca.

Na sexta-feira, dia 20, a programação começa a partir das 17h e reúne bandas que prometem agitar o público: Elétric Mood (Juiz de Fora/MG), Fogo na Caixa D’água e Moby Dick (ambas de Além Paraíba), além da banda Bloody Mary, diretamente de Niterói (RJ), trazendo um repertório clássico do rock e blues.

No sábado, dia 21, o palco será comandado por grandes nomes: Chris Gar e Hugo Schettino, ambos de Minas Gerais, e os cariocas Taryn Szpilman e Tokaia, com apresentações que prometem embalar a noite com energia, talento e autenticidade musical.

Gastronomia de dar água na boca

Além das atrações musicais, o evento se destaca pela gastronomia variada, reunindo sabores que combinam perfeitamente com o clima do festival. O público poderá degustar pratos como caldo de vaca atolada, bolinho de bacalhau, costela desfiada com batata frita premium, camarão empanado, croquete de costela com catupiry, picanha com fritas do chef, sanduíche de pulled pork, entre outras delícias que estarão disponíveis durante todo o evento.

O festival também conta com a presença da Cerveja Porto Novo, da Estação Simplício, e da Zao Cortes Premium, que assinam parte das experiências gastronômicas, além da organização da Animal Eventos e Prefeitura de Além Paraíba.

Cultura, música e valorização local

O Angu Rock & Blues nasceu com a proposta de valorizar a música, o comércio local e o potencial turístico de Angustura, distrito histórico e acolhedor. O evento também representa uma oportunidade de movimentar a economia criativa e fortalecer a conexão entre artistas e o público regional.

Com uma estrutura pensada para receber famílias, jovens e amantes do bom som, o festival já se consolida como uma das maiores iniciativas culturais da Zona da Mata mineira.

Mais informações podem ser encontradas no perfil oficial do evento no Instagram: @angurockblues.