PCMG apreende carro blindado utilizado como falsa viatura

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu no município de Tocantins, a 122 quilômetros de Além Paraíba, um veículo de luxo blindado que estava sendo utilizado para simular uma viatura policial descaracterizada. O objetivo dos criminosos era realizar ataques a facções rivais na região.

Na semana passada, última sexta-feira, 13 de junho, durante investigação de um homicídio ocorrido em Ubá, cidade a 13 quilômetros de distância, a equipe apurou a existência desse veículo, proveniente do estado do Rio de Janeiro. O automóvel estava equipado com um sistema de acionamento de sinal sonoro adaptado, semelhante ao utilizado em viaturas descaracterizadas.

A equipe da Delegacia Regional em Ubá identificou ainda que o veículo era proveniente de um golpe conhecido como pokémon, modalidade criminosa na qual são utilizados documentos falsificados para a obtenção de financiamentos de veículos.

“Após a aprovação do crédito, os criminosos deixam de pagar as parcelas e revendem os automóveis de forma ilegal, gerando prejuízo às instituições financeiras e a compradores de boa-fé”, explicou o delegado Douglas Motta, responsável pelas investigações. As investigações continuam.

