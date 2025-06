Policiais Militares socorrem a pedido da mãe bebê recém-nascido engasgado

Na manhã desta quinta-feira, 19/06, quando em patrulhamento no bairro da Jaguara em São José do Vale do Rio Preto-RJ, a guarnição da Polícia Militar, da 2° Cia DPOs Centro e Jaguara, foi solicitada por uma mãe que estava desesperada com o seu bebê recém nascido engasgado.



Os agentes de imediato prestaram o socorro fazendo manobra de heimlich, até o deslocamento e chegada no Hospital Maternidade Santa Terezinha ( Centro ) onde o recém nascido passou por atendimento médico e em seguida teve alta e passa bem.



A mãe publicou nas redes sociais dela um agradecimento aos policiais militares por terem socorrido seu filho:



“Graças a Deus está bem.

muito obrigada, vocês foram anjos que Deus enviou naquele momento para nos ajudar. Vou ser eternamente grata a vocês pela ajuda” - disse a mãe agradecida aos Policiais.