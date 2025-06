Tiroteio em Três Rios deixa um morto e quatro feridos

Um jovem de 23 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após serem atingidas por disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (19), no Centro de Três Rios. O caso aconteceu por volta das 7h, na Avenida Condessa do Rio Novo, nas proximidades de um posto de combustíveis.

As vítimas estavam no local quando um carro escuro passou efetuando diversos disparos em direção ao grupo. O autor dos tiros não foi identificado. Agentes do 38º Batalhão da Polícia Militar foram acionados e, ao chegarem ao endereço, encontraram uma das vítimas sendo atendida por uma equipe do SAMU. Uma delas, uma mulher de 26 anos, foi atingida por dois tiros, um no antebraço e outro na região genital. Ela foi levada para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. No hospital, a polícia identificou mais duas vítimas, uma mulher de 31 anos, atingida no abdômen, e outra, de 33, com ferimentos na coxa, glúteo e joelho.

A Polícia Militar também recebeu a informação de que outras duas vítimas deram entrada na UPA de Três Rios. Entre elas, o jovem de 23 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu. A outra vítima, um rapaz de 20 anos, também foi baleado, mas sobreviveu. O caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia. A área onde o ataque aconteceu é disputada por facções criminosas rivais.