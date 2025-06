Funcionários do banco Sicoob são indiciados por desvio em agência

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito que investigava o furto de uma alta quantia em dinheiro da agência do Sicoob em Abre Campo. A informação foi corrigida pela Polícia Civil às 18 horas. Dois funcionários da própria instituição foram identificados como responsáveis e indiciados por furto qualificado.

As investigações foram conduzidas pela equipe da Delegacia de Abre Campo, sob a coordenação do delegado Fábio Freitas de Souza. O caso veio à tona após a direção do banco acionar a Polícia Civil ao suspeitar de irregularidades internas.

Conforme apurado, os funcionários teriam burlado o sistema de conferência de valores da agência, subtraindo grandes somas desde o ano de 2022. A prática criminosa envolvia o uso de fraudes e abuso de confiança, além de atuação em conjunto, configurando concurso de pessoas.

ENCAMINHAMENTO À JUSTIÇA

Com base nas provas reunidas, os envolvidos foram formalmente indiciados por furto qualificado e o inquérito foi remetido ao Poder Judiciário. Eles deverão responder ao processo na Justiça.

A Polícia Civil reforçou, em nota, o compromisso com a apuração rigorosa de crimes financeiros e a atuação em defesa da sociedade.