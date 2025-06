Ração sob suspeita: 122 cavalos mortos e venda suspensa em todo o país

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou o recolhimento imediato, em todo o território nacional, de todos os produtos destinados a cavalos fabricados pela empresa Nutratta Nutrição Animal Ltda. com data de fabricação a partir de 21 de novembro de 2024.

A medida foi tomada após a confirmação de 122 mortes de cavalos em diferentes municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Alagoas. Outras 36 mortes adicionais ainda estão sob investigação. Em todos os casos analisados até o momento, os tutores dos animais relataram o consumo de rações fabricadas pela Nutratta.

A empresa está sob investigação, e a comercialização dos produtos foi suspensa por risco à saúde animal. O Mapa vem conduzindo ações de campo desde o início da apuração, em 26 de maio, incluindo necropsias, coletas de amostras e visitas técnicas às propriedades afetadas.

De acordo com a lei nº 14.515/2022, conhecida como Lei do Autocontrole, é obrigação do fabricante adotar medidas imediatas de autocorreção, incluindo o recolhimento dos lotes suspeitos.

O ministério destaca que as ações de fiscalização não eximem o fabricante de suas responsabilidades legais e reforça a necessidade de colaboração por parte dos cidadãos. Casos suspeitos podem ser denunciados por meio da Ouvidoria do Mapa.

Para contribuir com as investigações, é fundamental que as denúncias incluam o local da ocorrência, o número total de animais, o número de animais afetados ou mortos e o lote da ração envolvida.