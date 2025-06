Ex-jogador do Athletic é preso com quase 200 quilos de maconha

O ex-jogador do Athletic, Mateus Gonçalves Martins, de 30 anos, que também tem passagens por Fluminense, Vitória e Goiás, foi preso por tráfico de drogas e associação criminosa. Ele e outras três pessoas estavam transportando maconha em uma rodovia do Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai. As informações são do ge.

O atleta foi preso no dia 10 de junho, na rodovia MS-156, em Juti (MS). Mateus estava em um carro com Luiz Henrique Pereira. Segundo a Polícia Militar, os dois atuavam como batedores para o casal Joice Costa e Moisés Moraes Martins, que estava transportando 187,2 quilos de maconha em outro veículo.

Os policiais militares rodoviários estavam em uma operação de fiscalização de rotina na região, que é conhecida pelo alto índice de tráfico transfronteiriço, quando avistaram os dois veículos em alta velocidade. Ambos desobedeceram à ordem de parada. Após uma perseguição, os carros foram encontrados em um posto de combustível da cidade.

Ao ser interrogado, o casal confessou o crime e disse à polícia que estava transportando a droga como forma de pagamento de uma dívida com traficantes e que o destino seria a cidade de Londrina, no Paraná. Durante o interrogatório, Mateus permaneceu em silêncio. Já Luiz Henrique afirmou que receberia R$ 2 mil pelo serviço.

Além da droga, também foram apreendidos pela polícia R$ 1,8 mil em dinheiro, dois rádios comunicadores, quatro celulares e os dois veículos que foram utilizados no transporte.

O grupo passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, o caso foi encaminhado à Justiça de Dourados (MS).

Passagem pelo Athletic

Em 2025, Mateus atuou no primeiro semestre pelo Athletic-MG, de São João del-Rei, que disputa a Série B. O atacante havia sido contratado pelo Goiás já durante a temporada de 2024. Ele estava no Vitória, onde fez dois gols na final do Campeonato Baiano da última temporada.

No Goiás, Mateus foi um dos jogadores mais aproveitados até ser afastado e ter o contrato rescindido por um ato de indisciplina. Em dez jogos pelo Verdão, ele marcou um gol e deu uma assistência.

Após a prisão do ex-jogador, o Goiás soltou nota de esclarecimento. “O Goiás Esporte Clube esclarece que o atleta Mateus Gonçalves Martins não faz parte do atual elenco do clube, ao contrário do que foi informado em documento policial divulgado nesta terça-feira (18/06). O jogador teve passagem pelo Goiás em 2024, mas não possui, neste momento, qualquer vínculo contratual ou ligação profissional com o clube. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos”.