PT de Além Paraíba realiza eleição interna no ano dos 45 anos do partido

O Partido dos Trabalhadores (PT) realizará no próximo dia 6 de julho de 2025 o 1º turno do Processo de Eleição Direta (PED) em todo o Brasil. O pleito definirá as novas direções zonais, municipais, estaduais e nacional do partido, incluindo os presidentes, membros dos Conselhos Fiscais, das Comissões de Ética e Disciplina, delegados e delegadas, além da escolha da tese guia para os encontros internos. Caso necessário, o 2º turno acontecerá no dia 20 de julho.

A votação será direta, secreta e presencial, e todos os filiados e filiadas que estiverem com situação regular junto ao partido poderão exercer o direito ao voto. A votação acontecerá das 9h às 17h, no horário local de cada município, inclusive para filiados residentes no exterior, que votarão de acordo com os respectivos fusos horários.

Entre os nomes que disputam a presidência nacional do PT estão Edinho Silva, Rui Falcão, Romênio Pereira, Valter Pomar e Washington Quaquá. A cédula de votação deverá conter todos os candidatos e chapas, conforme modelo padronizado pela instância nacional. A proporcionalidade será rigorosamente respeitada na composição das direções e delegações, além da paridade de gênero obrigatória (50% mulheres e 50% homens).

Além Paraíba: nova direção e fortalecimento do projeto político

Em Além Paraíba, 336 filiados estão aptos a votar, conforme dados da Justiça Eleitoral. O município também participará do PED 2025 com a realização da votação no dia 6 de julho, em local ainda a ser definido pela instância local do partido.

O diretório municipal foi até 2024 presidido por Oberdan Moreira Rocha, tendo como vice-presidente a psicóloga Elisabete Damasceno. A área de comunicação esteve sob a responsabilidade do jornalista Thiago Filgueiras até o final do ano de 2023. Com a eleição de Oberdan como vereador nas eleições municipais de 2024, o diretório municipal passou por reestruturação, e uma chapa única foi registrada para a disputa do PED local. Nela, o advogado Wellington Júnior Silva concorre à presidência, tendo como vice a psicóloga Magali Ottero, que também foi candidata a vice-prefeita no pleito de 2024, na chapa encabeçada por Dr. Márcio Valverde, representando o PT.

A votação ocorrerá com cédulas físicas ou urnas eletrônicas, conforme disponibilidade concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, inclusive em formato digital, desde que por meio de aplicativos oficiais. Prints ou capturas de tela não serão aceitos.

Regras, prazos e projeção nacional

O mandato das novas direções será de quatro anos, com validade até setembro de 2029. O Encontro Nacional do PT, que acontecerá nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, reunirá 1.000 delegados e delegadas, definidos conforme o desempenho proporcional das chapas inscritas no PED. A pauta inclui temas como conjuntura nacional, o Governo Lula, industrialização, clima, comunicação popular e eleições 2026.

A participação ativa dos diretórios municipais também será fundamental para a realização dos Encontros Estaduais, previstos para ocorrer entre 9 de agosto e 15 de setembro. Nos municípios com menos de mil filiados, como Além Paraíba, os encontros serão facultativos, com participação livre dos filiados aptos.

O PED reafirma o compromisso histórico do PT com a democracia interna, a pluralidade de ideias e a construção coletiva das suas instâncias e políticas. Além Paraíba acompanha esse processo com engajamento, renovação e a perspectiva de continuar contribuindo com o projeto político do partido em âmbito local e nacional.

PT completa 45 anos de fundação

Este ano marca um momento simbólico para a militância petista: o Partido dos Trabalhadores completa 45 anos de existência em 2025. Fundado em 1980, o PT consolidou-se como uma das maiores forças políticas da América Latina e foi responsável por importantes avanços sociais e democráticos no Brasil. O PED deste ano reforça o compromisso do partido com a democracia interna e com a construção coletiva de suas diretrizes e lideranças.