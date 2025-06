Pirapetinga é o segundo município com maior número de evangélicos na Zona da Mata

Pirapetinga se destaca no cenário religioso da Zona da Mata mineira. Segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último dia 6 de junho, 36,58% da população do município se declara evangélica, o que coloca Pirapetinga na segunda colocação entre as cidades da região com maior proporção de fiéis dessa religião.

Na Zona da Mata, Pirapetinga ficou atrás apenas de Chiador, onde 37,07% da população é evangélica, ocupando o primeiro lugar regional e o 40º em Minas Gerais. Com esse percentual, Pirapetinga aparece ainda na 50ª colocação no ranking estadual.

Além de Pirapetinga e Chiador, outras cidades da região também figuram entre os municípios mineiros com elevada presença evangélica. São elas:

3ª da região e 51ª de MG: Eugenópolis – 36,40%

4ª da região e 54ª de MG: Muriaé – 35,62%

5ª da região e 61ª de MG: Miraí – 34,54%

O levantamento do IBGE traz ainda um panorama completo sobre as religiões no município de Pirapetinga. Apesar do crescimento evangélico, os católicos seguem como maioria, representando 52,41% da população. Outros dados revelam que 0,91% são espíritas, 0,68% seguem religiões de matriz africana como Umbanda e Candomblé, 1,04% seguem outras religiões, 8,27% se declararam sem religião, enquanto 0,07% não declararam, 0,04% não souberam responder e 0% indicaram seguir tradições indígenas.

A nova distribuição religiosa em Pirapetinga reflete tendências observadas em todo o país, com o crescimento do número de evangélicos e a diminuição proporcional de católicos, conforme apontam os censos recentes do IBGE. A diversidade religiosa também se faz presente, ainda que em menor escala, revelando um mosaico de crenças e convicções espirituais entre os pirapetinguenses.