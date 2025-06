Corrida termina em terror: criminoso ameaça taxista com foice

Na noite desta sexta-feira, 20 de junho, por volta das 19h, um taxista foi vítima de um assalto violento e inusitado em Além Paraíba. O crime ocorreu durante uma corrida que teve início no bairro da Saúde, com destino ao Morro do Cipó.

De acordo com informações da Polícia Militar, ao se aproximarem do destino, o passageiro pediu para o motorista seguir um pouco mais adiante. Em seguida, simulou que faria o pagamento da corrida, mas sacou uma foice sem cabo e encostou a lâmina no pescoço do motorista, anunciando o assalto. Sob ameaça, o criminoso roubou R$ 29 em dinheiro e fugiu em direção ao Morro do Gambá.

Com base nas características físicas e na descrição repassada pela vítima, equipes da Polícia Militar realizaram buscas intensas nos bairros próximos. O suspeito foi localizado nas imediações da BR-116, próximo à entrada do bairro Terra do Santo. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele a quantia exata levada do taxista, confirmando o relato da vítima.

Apesar da prisão em flagrante, a foice utilizada na ação criminosa não foi localizada, já que o suspeito se recusou a informar onde teria descartado a arma.

O homem detido, de 30 anos, possui passagens anteriores por roubo e furto. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Hospitalar de Leopoldina para os exames de praxe. Posteriormente, foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de plantão, também em Leopoldina, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso gerou preocupação entre motoristas da cidade, que pedem reforço na segurança, principalmente em corridas noturnas e em trajetos de risco. A Polícia segue investigando o caso.