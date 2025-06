Thaís Braz celebra 40 anos com muito samba, alegria e emoção

A comemoração dos 40 anos de Thaís Braz foi digna de rainha — e ela fez jus ao título! Rodeada de amigos, familiares e ao som contagiante do pagode Exquema 4, Thaís celebrou mais um ano de vida com uma festa animada e cheia de boas vibrações.

Filha de Moisés e Sueli, Thaís recebeu o carinho dos filhos Rychard, Rayssa e Rhana, das irmãs Talita e Thaline, e do marido Alexsandro, com quem forma uma família. E como boa sambista que é, não poderia faltar o ritmo que pulsa em seu coração: o da Escola de Samba Unidos Três Corações — sua escola do coração e de paixão declarada.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a chegada da bateria Audaciosa, sob o comando do mestre Serginho Pacheco. A energia tomou conta do ambiente e fez todo mundo sambar, especialmente Thaís, que mostrou que ainda tem muito pique e ginga para enfrentar qualquer avenida.

Ex-rainha de bateria da Unidos Três Corações por dois carnavais, Thaís também reinou na Mocidade Independente da Cidade Alta (por 2 anos) e na União da Colina (por 1 ano). E no seu aniversário, sambou com tanta firmeza que viralizou! Um vídeo do momento circulou pelas redes sociais e os comentários foram unânimes:

“Quem é rainha, nunca perde a majestade!”

Atualmente, Thaís trabalha na APAE de Além Paraíba, onde segue espalhando carinho, dedicação e empatia. Sua festa foi mais que um aniversário — foi uma celebração à vida, à família, à cultura do samba e à força da mulher tricordiana.