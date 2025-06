UFV realiza diagnóstico técnico sobre infestação de escorpiões no CEMEI, no bairro Goiabal

Na última quinta-feira, 19 de junho, uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (UFV) esteve em Além Paraíba para realizar uma missão técnica no CEMEI Professora Mara Elizabeth Caçador de Cerqueira, localizado no bairro Goiabal. A unidade de Educação Infantil tem enfrentado, desde março do ano passado, uma grave e recorrente infestação de escorpiões, o que tem comprometido diretamente o funcionamento da creche e gerado preocupação entre famílias e profissionais da educação.

O CEMEI Mara Elizabeth foi inaugurado em janeiro de 2024, com o objetivo de atender à crescente demanda por vagas na Educação Infantil em um dos bairros mais populosos do município. A proposta era acolher crianças de 0 a 5 anos com qualidade e segurança, mas poucos meses após a abertura, o aparecimento de escorpiões em ambientes internos obrigou a suspensão das atividades.

A primeira paralisação ocorreu em março 2024, quando escorpiões foram encontrados em salas de aula e áreas coletivas. Na ocasião, a gestão municipal adotou medidas emergenciais como retirada do parquinho, troca de ralos, dedetização intensiva e limpeza do entorno.

As aulas seguem suspensas até hoje, e os alunos foram redistribuídos para outras unidades da rede municipal conforme a faixa etária. A Gerência Regional de Saúde (GRS) de Leopoldina acompanhava o caso com visitas mensais e coletas para análise, mas as ações não foram suficientes para eliminar a infestação.

Diante da gravidade da situação e visando encontrar uma solução definitiva, a Secretaria Municipal de Educação solicitou o apoio técnico da UFV, que enviou ao município uma equipe de pesquisadores especializados em Entomologia, todos doutorandos da instituição: Manoel Antônio Nogueira de Oliveira, Kethelyn Lopes de Freitas e Daniela de Souza Corrêa. A missão foi coordenada pelo professor Luiz Lani, Pró-Reitor da UFV, doutor pela Universidade da Flórida (EUA) e atual pesquisador-chefe do Programa Antártico Brasileiro.

Durante a visita técnica, foram realizadas coletas de dados, análise do solo e das estruturas da creche, além da identificação de potenciais focos de abrigo e reprodução dos escorpiões. O objetivo foi produzir um diagnóstico técnico e científico que sirva de base para ações mais eficazes e duradouras.