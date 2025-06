Câmara de Além Paraíba aprova mudança na lei das funerárias, mas regra ainda não está valendo

Geral Há 1 dia Em Geral PT de Além Paraíba realiza eleição interna no ano dos 45 anos do partido Processo de Eleição Direta será no dia 6 de julho e definirá novas direções do partido em todos os níveis; em Além Paraíba, filiados votarão em chapa única com Wellington Júnior e Magali Ottero