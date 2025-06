Adolescente confessa ter matado os pais e o irmão de 3 anos

Um crime brutal abalou a pequena comunidade de Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Um adolescente de 14 anos confessou à Polícia Civil ter assassinado os próprios pais e o irmão caçula, de apenas 3 anos, no último sábado, 21 de junho. Os corpos foram encontrados na manhã desta quarta-feira (25) dentro da cisterna da residência da família, localizada na rua Joaquim Muniz.

As vítimas foram identificadas como Inaila Teixeira, de 37 anos, Antônio Carlos Teixeira, de 45, e o filho mais novo do casal, cujo nome não foi divulgado. O adolescente foi apreendido por agentes da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna após relatar os assassinatos a um tio.

A CONFISSÃO

Segundo informações da Polícia Civil, o jovem teria cometido o crime durante a noite de sábado, enquanto os pais e o irmão dormiam. Em depoimento preliminar, ele alegou que o motivo seria a proibição dos pais em deixá-lo viajar para o estado do Mato Grosso, onde, segundo ele, encontraria uma suposta namorada que teria conhecido pela internet.

O desaparecimento da família foi inicialmente tratado como um caso de sumiço, e o próprio adolescente chegou a acompanhar a avó materna à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. No entanto, a reviravolta aconteceu quando o jovem confidenciou o crime ao tio, levando as autoridades até o local onde os corpos foram ocultados.

INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO

A Polícia Civil deu início a uma investigação detalhada para compreender a dinâmica dos assassinatos e as possíveis motivações psicológicas do adolescente. Perícias foram realizadas no local e depoimentos de familiares e vizinhos estão sendo colhidos.

Uma coletiva de imprensa está prevista para os próximos dias, quando a delegacia deverá apresentar novas informações sobre o caso, que segue em segredo de Justiça devido à idade do suspeito.

COMOÇÃO NA COMUNIDADE

O crime chocou moradores de Comendador Venâncio, onde a família era conhecida e considerada tranquila. A tragédia levanta importantes debates sobre o comportamento de adolescentes, o papel das redes sociais, o acesso a conteúdos sensíveis na internet, e a importância de políticas públicas voltadas à saúde mental infantojuvenil.

A Prefeitura de Itaperuna emitiu nota lamentando o ocorrido e se colocando à disposição para prestar apoio psicológico à comunidade.

(Da redação do Jornal AGORA, com informações dos sites R7 e Guia Muriaé)