Arraiá seguro: cuidados com a rede elétrica durante as festas juninas

Junho é o mês das tradicionais festas juninas por todo o país. É tempo de saborear uma deliciosa canjica, se aquecer com um quentão e dançar ao redor da fogueira. As bandeirinhas coloridas enfeitam ruas e praças, criando um ambiente festivo e alegre. Mas, para aproveitar os festejos de São João com segurança, é essencial estar atento à rede elétrica e garantir que a decoração e os equipamentos estejam em conformidade com as normas de segurança.

Para tornar os festejos juninos mais seguros, Filipe Dini, gerente de Operações da Energisa, reforça que é preciso se atentar às instalações elétricas e evitar o uso de extensões e benjamins, caso a comemoração seja realizada em casa.

“Ao escolher os locais que ganharão a decoração temática é necessário respeitar os pontos de energia. Os bocais de lâmpadas jamais devem ser utilizados como suporte para pendurar enfeites como balões e bandeiras. Além de choques elétricos, essa prática pode provocar incêndios”, alerta Filipe.

Durante as festas, é fundamental não manusear aparelhos eletroeletrônicos como som, freezers ou geladeiras com o corpo molhado e sem calçados. Ao decorar a frente da casa com bandeirinhas, mantenha-as longe dos postes e cabos de energia. Filipe recomenda ainda substituir enfeites de metais por materiais isolantes, como borracha e silicone, para evitar condução de energia.

Ligações provisórias

Para garantir a segurança nas festas juninas, não se deve fazer ligações clandestinas na rede elétrica. Essas conexões ilegais são perigosas e podem causar acidentes graves. Se precisar iluminar uma área temporariamente para o arraial, só a Energisa pode fazer ligações provisórias de energia. Além disso, para qualquer instalação elétrica dentro de casa, é indispensável contratar um profissional qualificado. Solicite os serviços da Energisa com pelo menos 48 horas de antecedência para garantir que tudo esteja seguro e conforme as normas.

Dicas de segurança para o seu ‘arraiá’

Para garantir que sua festa junina seja divertida e segura, siga estas recomendações:

· Fogos e fogueiras: evite soltar fogos de artifício ou acender fogueiras perto da rede elétrica.

· Bandeirinhas: ao pendurar bandeirinhas na rua, certifique-se de que estejam longe dos fios elétricos.

· Localização do Arraial: não monte seu arraial próximo à rede de energia.

· Balões: não solte balões, pois podem causar acidentes graves se atingirem a rede elétrica ou subestações.

Mais orientações https://www.youtube.com/watch?v=NKk1EFK6FHE

Fonte e foto: Gerência de Comunicação Energisa Minas-Rio