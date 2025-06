BR-116 se torna a rodovia com mais mortes no Brasil

Um relatório divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou que em 2024 a BR-116, em Minas Gerais, se tornou a rodovia com mais mortes no trânsito.

A alcunha de “rodovia da morte” que pertencia a BR-277, no Paraná foi assumida depois dos números divulgados do anuário.

Um acidente envolvendo com um ônibus, uma carreta e dois veículos de passeio, que deixou 39 mortos no ano passado pode ter contribuído para o aumento do número significativo. Ao todo, a PRF contabilizou 190 mortes na BR-116 em Minas Gerais

Contando com a maior malha viária do país com mais de 8.500 km, o estado de Mg também se tornou com o maior número de sinistros de trânsito e mortes registrados pela PRF no ano passado: foram 9.296 sinistros e 794 mortes.

Confira o ranking dos trechos de rodovias federais com mais mortes em 2024:

1) BR-116/MG – 190 mortes

2) BR-101/BA – 173 mortes

3) BR-381/MG – 169 mortes

4) BR-277/PR – 164 mortes

5) BR-116/BA – 158 mortes

6) BR-116/SP – 149 mortes

7) BR-101/RJ – 136 mortes

8) BR-376/PR – 126 mortes

9) BR-101/SC – 124 mortes

10) BR-040/MG – 122 mortes