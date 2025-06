Duplo homicídio choca zona rural de Nova Friburgo

Dois idosos foram assassinados a facadas na noite de domingo (22), na localidade de São Lourenço, zona rural de Nova Friburgo. As vítimas, identificadas como Ary Martuchelli, de 83 anos, e Jair José Mafort, de 79, foram encontradas sem vida, com ferimentos no pescoço, em cômodos diferentes da casa.



O principal suspeito é um homem de 33 anos, cuidador das vítimas. Ele foi preso em flagrante dentro da residência, parcialmente nu, e confessou ter cometido o crime. A faca usada no ataque foi localizada limpa, debaixo da pia da cozinha.



A prisão ocorreu após outro cuidador, que também auxiliava os idosos, desconfiar da movimentação na casa. Ao entrar no local, encontrou o acusado com a faca nas mãos e as vítimas já mortas. Ele desarmou o suspeito e acionou a polícia com a ajuda de vizinhos.



Equipes da PM isolaram o local até a chegada da perícia. O autor foi autuado por homicídio duplamente qualificado e permanece preso. O caso foi registrado na 151ª Delegacia de Polícia e está sendo investigado pela Polícia Civil.