Miltinho Gonçalves recebe Moção de Aplausos em Rio das Ostras

O produtor de eventos Milton Gonçalves, diretor da MG Produções, foi homenageado na tarde do dia 17 de junho com a entrega de uma Moção de Aplausos na Câmara Municipal de Rio das Ostras/RJ. A honraria foi concedida por iniciativa do vereador Betinho, autor da indicação.

Durante a sessão ordinária, foram destacadas a contribuição cultural e o impacto positivo do trabalho de Milton na cidade e em toda a região.

Natural de Além Paraíba/MG, Milton Gonçalves atua como produtor de eventos nas cidades de Rio das Ostras, Macaé, Rio de Janeiro e em diversos municípios de Minas Gerais. É também o fundador do Portal MG de Notícias, veículo voltado à informação e ao entretenimento regional.

Outro destaque de sua trajetória é a idealização do “Prêmio MG”, evento de reconhecimento profissional realizado há cinco anos em Rio das Ostras, que percorre diferentes cidades do país valorizando talentos, profissionais e empreendedores de diversas áreas.

Com uma carreira marcada pela criatividade, organização e excelência, Milton Gonçalves se consolida como referência na produção de eventos, projetos culturais e ações que impulsionam o cenário local e nacional.

“Agradeço, de coração, à Câmara e, em especial, ao Vereador Betinho pela indicação e pela homenagem. Esse reconhecimento fortalece ainda mais o meu compromisso com o trabalho que venho desenvolvendo em Rio das Ostras, com carinho e dedicação”, destacou Milton Gonçalves ao receber a honraria.