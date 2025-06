CCAA Além Paraíba aplica TOEFL e reforça compromisso com ensino de excelência

No último dia 13 de junho, o CCAA de Além Paraíba realizou mais uma edição da aplicação do TOEFL IPT (Institutional Testing Program), reafirmando seu papel como centro aplicador oficial do exame na região. Reconhecida internacionalmente, a prova é elaborada pela ETS — a mesma instituição responsável pelo TOEFL tradicional — e avalia o domínio da língua inglesa nas áreas de compreensão auditiva, leitura e gramática.

Com mais de três décadas de atuação em Além Paraíba, o CCAA se destaca por oferecer aos seus alunos oportunidades reais de comprovação de proficiência. Os estudantes concluintes do último nível do curso Avançado Superior têm acesso gratuito à certificação, o que representa um diferencial importante no currículo acadêmico e profissional.

Além de beneficiar seus alunos, a unidade também disponibiliza a aplicação do TOEFL IPT para a comunidade em geral, mediante agendamento. A iniciativa visa ampliar o acesso à certificação e reforça o compromisso do CCAA com a qualidade do ensino e com a formação de cidadãos preparados para o mercado global.

Os resultados da última aplicação refletem o alto padrão pedagógico da escola: os participantes alcançaram níveis de proficiência intermediário alto e avançado, posicionando o CCAA Além Paraíba entre os destaques da rede no Brasil. Os certificados, emitidos pela própria ETS, têm validade nacional e internacional.

Para mais informações sobre a próxima aplicação do TOEFL IPT ou para agendar o exame, os interessados podem entrar em contato com o CCAA Além Paraíba pelos números (32) 98701-2684 ou (22) 2050-3803.