O que se sabe sobre adolescente que matou pais e irmão

Um adolescente de 14 anos confessou ter matado os pais e o irmão de 3 anos no último sábado (21). De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele teria cometido o crime após os responsáveis o proibirem de viajar para conhecer uma namorada virtual. O jovem foi apreendido nesta quarta-feira (25). Em depoimento, ele afirmou “que faria tudo de novo”, segundo os investigadores.

O jovem morava com a família em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna, e queria fazer uma visita a uma adolescente do Mato Grosso, também de 14 anos, que conheceu em um jogo virtual. Entretanto, os pais Antônio Carlos Teixeira, de 45 anos, e Inaila Teixeira, de 37, eram contrários ao relacionamento e não permitiram a viagem.

O CRIME

No sábado, o adolescente esperou os pais e o irmão de 3 anos dormirem, pegou a arma que havia em casa e matou os três. O revólver era registrado no nome do pai, autorizado para mantê-lo como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Em seguida, ele espalhou um produto químico pelo chão e arrastou os corpos do quarto do casal para a cisterna da casa, onde depositou os cadáveres.

No domingo (22) e na segunda-feira (23), parentes perguntaram ao adolescente pelos pais e irmão. Ele informou que o menino de 3 anos havia engolido um caco de vidro e os responsáveis o levaram para o hospital, contudo, nenhuma unidade de saúde registrou o atendimento. Na terça-feira (24), uma avó e um tio do adolescente comunicaram o desaparecimento à polícia.

O corpo da família foi encontrado nesta quarta-feira (25), após a polícia ir até a casa do adolescente para realizar a perícia. No local, os agentes encontraram manchas de sangue no colchão do casal, roupas ensanguentadas e, em uma bolsa, os celulares dos pais do jovem. Os corpos foram localizados na cisterna após os policiais sentirem um forte cheiro.

Adolescente pesquisou na internet “como receber FGTS de falecido”

Durante as investigações, os policiais identificaram uma pesquisa no celular do jovem, na qual ele questionava “como receber FGTS de falecido”. A suspeita é de que o adolescente teria cometido o crime para receber o fundo de garantia de R$ 33 mil em nome do pai. Em depoimento, no entanto, ele contou ter feito a consulta depois dos assassinatos, o que pode excluir a premeditação.

— Durante a perícia, encontramos uma bolsa de viagem já pronta para viajar. Nela, estavam os celulares das vítimas. O adolescente não deu muitos detalhes sobre a namorada, mas falou que eles se conheceram nesses jogos online. Ao que tudo indica, ele teria ficado descontente com a proibição dos pais sobre a viagem para o Mato Grosso — contou o delegado Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª DP.

A Polícia Civil continua com as investigações.

*Com informações do Estadão e O Globo.