Prefeitura de Além Paraíba prorroga vencimentos do IPTU e TSU

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba anunciou, por meio de decreto datado de 24 de junho de 2025, a prorrogação das datas de vencimento da Cota Única e das parcelas do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da TSU (Taxa de Serviços Urbanos), referentes ao exercício fiscal deste ano.

A decisão foi tomada diante do atraso na entrega dos carnês pelos Correios, o que comprometeria o prazo hábil para que os contribuintes recebessem os boletos e realizassem os pagamentos dentro do calendário inicialmente previsto. Com a medida, a administração municipal busca assegurar que todos os cidadãos tenham tempo adequado para quitar seus tributos sem prejuízos ou acréscimos indevidos.

Confira o novo calendário de vencimentos:

Cota Única ou 1ª parcela : até 10 de julho de 2025

2ª parcela : até 11 de agosto de 2025

3ª parcela : até 10 de setembro de 2025

4ª parcela : até 10 de outubro de 2025

5ª parcela : até 10 de novembro de 2025

6ª parcela : até 10 de dezembro de 2025

A Prefeitura reforça que os carnês estão sendo entregues de forma gradativa e orienta os contribuintes que tiverem dúvidas ou dificuldades a entrarem em contato com o setor responsável, na sede do Executivo Municipal.

A medida visa garantir transparência, organização e comodidade aos moradores, além de manter a regularidade fiscal dos contribuintes junto ao município.