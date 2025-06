Funcionária morre ao cair em silo de manganês

Uma jovem de 27 anos morreu após cair dentro de um silo de manganês no bairro Queimado, em Ouro Preto, na Região Central de Minas. O acidente ocorreu no início da noite dessa terça-feira (24/6), em uma estrutura pertencente a mineradora Nexus Ligas situada no distrito de Lavras Novas.

Natural de Ouro Preto, a vítima foi identificada como Alice Juliana dos Santos. Ela foi soterrada por uma grande quantidade de minério após a queda. Ao chegaram no local , os bombeiros constataram que funcionários da mineradora tentavam resgatar Alice, mas sem sucesso.

A equipe conseguiu retirá-la da estrutura em cerca de 10 minutos e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas iniciaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas ela não respondeu aos estímulos. O óbito foi confirmado por um médico do Samu por volta das 19h15.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML), e as investigações seguem a cargo da Delegacia de Polícia de Ouro Preto. O cargo que Alice ocupava na mineradora não foi informado pelas autoridades.

Em nota, a Nexus Ligas confirmou o falecimento da funcionária e informou que colabora com as investigações. A empresa disse ainda que abriu apuração interna e presta apoio à família da vítima.

O manganês é um elemento químico metálico essencial para a produção de ligas de aço e ferro fundido. Muito utilizado pela indústria siderúrgica, ele confere dureza e resistência aos metais. Por ser estocado em grandes volumes e em estado granulado ou em pó, o manganês pode representar risco de soterramento em caso de acidentes em silos industriais.