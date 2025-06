O próximo domingo, 29 de junho, será de festa no distrito do bairro Influência, na cidade de Carmo/RJ. A partir do meio-dia, a comunidade será palco de mais uma edição do Festival de Inverno, evento promovido pela Prefeitura Municipal do Carmo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Com uma programação musical diversificada, o festival vai reunir talentos locais e regionais, proporcionando uma experiência única para moradores e visitantes. O evento é gratuito e voltado para toda a família, com estrutura preparada para receber o público em um ambiente de celebração, cultura e integração.

Confira a programação:

• 12h00 – Joy Gimenes

• 15h30 – Pagode do Gordinho

• 20h00 – Cida Lima

• 21h30 – Batidão Sertanejo

Além das atrações musicais, o festival tem como proposta valorizar o artesanato local, impulsionar a economia criativa, fortalecer as expressões artísticas e estimular o turismo religioso, que é uma importante vertente cultural e espiritual do município.

O Festival de Inverno no bairro Influência reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da cultura, do entretenimento e do desenvolvimento econômico por meio de ações que aproximam a população das riquezas culturais da região.

A Prefeitura do Carmo convida a todos para viver esse dia especial, repleto de alegria, música e momentos inesquecíveis!