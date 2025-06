Colônia de Férias Juventude Criativa leva cultura e expressão à Biblioteca Evaldo Pontes

As férias escolares de julho no município do Carmo (RJ) prometem ser muito mais do que descanso. Entre os dias 22 e 26 de julho, a Biblioteca Cultural Evaldo Pontes, localizada ao lado do Parquinho Municipal, será palco da Colônia de Férias Juventude Criativa, um projeto voltado para jovens entre 10 e 18 anos, com foco em leitura, arte, expressão e protagonismo juvenil.

Promovida pelo Coletivo Gente Arteira, a iniciativa gratuita tem como objetivo proporcionar uma semana intensa de atividades culturais e educativas, fortalecendo a criatividade, o pensamento crítico e a convivência em grupo entre os jovens da cidade.

A programação inclui:

Clube do Livro, com leitura compartilhada e debates literários;

Oficina de Escrita Criativa e Slam, para despertar talentos na poesia e expressão escrita;

Rodas de Conversa, incentivando o diálogo, a escuta ativa e o respeito às diversas vozes juvenis.

As atividades ocorrerão sempre no turno da manhã, das 9h às 11h, e serão conduzidas com muito afeto, sensibilidade e compromisso com a valorização da juventude.

A Colônia de Férias Juventude Criativa integra as ações do Ponto de Cultura Gente Arteira, reconhecido por fomentar o acesso à cultura e à leitura como ferramentas de transformação social.

Para participar, basta comparecer à Biblioteca Cultural Evaldo Pontes, na cidade de Carmo/RJ, no primeiro dia da colônia. As vagas são limitadas e a participação é gratuita.

Prepare-se para uma semana inesquecível! Cultura, diversão e protagonismo juvenil te esperam!