Prefeito anuncia asfaltamento das ruas principais de Além Paraíba

O prefeito de Além Paraíba, Paulo Henrique Marinho Goldstein, anunciou que todas as ruas principais da cidade receberão novo asfalto assim que forem concluídas as obras de saneamento básico realizadas pela Copasa, por meio da empresa Perfil Engenharia.

Segundo o prefeito, o atual pavimento, executado durante a gestão do ex-prefeito Sérgio Ribeiro, está bastante deteriorado, com muitos remendos e sinais de desgaste. “O asfalto antigo já cumpriu sua função, mas hoje está velho e remendado. É hora de garantir melhores condições de tráfego para motoristas e pedestres”, afirmou o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito, os paralelepípedos existentes nas vias serão aproveitados como base estrutural para o novo asfaltamento, o que, segundo ele, trará mais durabilidade e economia para a obra.

Quem vai custear esse novo asfalto

A notícia desse novo asfaltamento das ruas principais da cidade chega em boa hora, existindo apenas um senão. Quem estará custeando esse serviço? Os cofres públicos do município ou a empresa concessionária que explora o serviço de captação, tratamento e distribuição de água potável no município, no caso específico a Copasa?

Vale ressaltar, o povo alemparaibano paga, desde a gestão do ex-prefeito Wolney Freitas, portanto a cerca de uma década, uma taxa de esgoto por um serviço que ainda não existe e não se sabe quando será concluído. Registra-se também que as ruas que sofreram danos no asfalto que agora são anunciadas para receber novo piso asfáltico, em parte substancial tiveram esses danos causados pela empresa citada.

Com a palavra os representantes do povo, no caso específico os membros da edilidade alemparaibana, os apelidados fiscais do povo, que nesta semana votaram contra a vontade da maioria da população de Além Paraíba…

Fonte: Rádio CPN com adendo do Jornal Além Parahyba