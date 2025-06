FEXPO 2025: Prefeitura assume coordenação total do evento e propõe modelo inovador

A edição de 2025 da tradicional FEXPO – Feira Exposição Agropecuária de Além Paraíba será marcada por mudanças significativas em sua organização. Segundo informações já divulgadas em veículos de comunicação e confirmadas por autoridades municipais, a Prefeitura de Além Paraíba assumirá integralmente a coordenação do evento, que acontecerá entre os dias 6 e 10 de agosto, no Parque de Exposições da Ilha do Lazareto.

Embora parte da estrutura deva ser contratada junto a empresas especializadas — como som, iluminação e segurança —, todo o planejamento e execução geral da festa ficará sob responsabilidade direta da administração municipal. A medida visa otimizar os recursos públicos, garantir maior controle e oferecer mais transparência à população.

Leilão de espaços é novidade

Uma das principais novidades deste ano é a realização de leilões no formato de pregão para concessão dos espaços comerciais dentro do parque de exposições. A iniciativa, segundo o prefeito Paulo Henrique Marinho, foi inspirada em práticas já adotadas em eventos semelhantes na cidade de Cordeiro (RJ), e tem o objetivo de democratizar o acesso às barracas, boxes, áreas de drinks e bijuterias, além de estabelecer um modelo mais justo e transparente de arrecadação.

Cada espaço será leiloado individualmente, e os vencedores não poderão repassar os pontos a terceiros. O pagamento será realizado via PIX diretamente para a conta da Prefeitura Municipal, o que, de acordo com a gestão, deve garantir agilidade e controle do processo. Outra medida anunciada é a concessão de 20% de desconto para empresas com CNPJ registrado em Além Paraíba, estimulando a participação de comerciantes locais.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre como os leilões serão operacionalizados, se de forma presencial ou virtual, nem os critérios de lances mínimos e prazos para pagamento.

Atrações e medidas de contenção de preços

Com o objetivo de oferecer uma festa mais acessível à população, a Prefeitura também estuda tabelar os preços das bebidas comercializadas durante a feira, por meio de uma licitação específica para esse fim. A medida busca evitar a prática de preços abusivos, reclamação recorrente entre os frequentadores nas edições anteriores.

Já os shows da programação oficial foram contratados diretamente com os escritórios dos artistas, sem intermediação de produtores terceirizados, segundo informou o prefeito. A expectativa é de que essa forma de contratação também contribua para a redução de custos e mais eficiência na gestão do evento.

Segurança e estrutura

A contratação de empresas de segurança privada também será feita pela própria Prefeitura, com base em chamamento público já publicado, em que empresas interessadas podem apresentar suas propostas de orçamento. A intenção é garantir um evento seguro para os visitantes, expositores e artistas.

Com essas mudanças, a gestão municipal espera garantir maior organização, preços mais justos e um retorno financeiro mais significativo para o município. A população, por sua vez, aguarda uma festa bem estruturada, com atrações de qualidade e preços mais acessíveis — tanto para quem vai aproveitar quanto para quem pretende trabalhar durante os cinco dias de evento.