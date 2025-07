Leilão inédito vai definir ocupação de barracas na FEXPO 2025

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba publicou, no dia 30 de junho, um edital inédito que estabelece as normas para a ocupação de espaços comerciais na FEXPO 2025, tradicional feira agropecuária da cidade. Pela primeira vez, os pontos serão disponibilizados por meio de leilão público presencial, agendado para o dia 22 de julho de 2025, às 10 horas, na sede da administração municipal.

De acordo com o edital, poderão participar do certame tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Empresas com CNPJ registrado no município há pelo menos 12 meses terão prioridade na escolha dos espaços e um desconto de 20% no valor do arremate. Os valores dos lances variam: o espaço mais caro, destinado a barracas no modelo restaurante, que são as que ficam em frente ao palco, terá lance mínimo de R$ 17 mil, enquanto pontos menores, barracas da rua do meio, terão lance inicial de R$ 6.600,00. Para os carrinhos de pipoca, o lance é de R$ 700.00.

Outro destaque do edital é a tabelação de preços máximos para bebidas, com o objetivo de garantir preços mais acessíveis ao público durante o evento. A cerveja mais cara poderá ser vendida a R$ 10, o refrigerante a R$ 8 e a água mineral a R$ 4. Os preços de refeições e petiscos não foram incluídos na tabela.

Devido ao ineditismo da iniciativa, o leilão será realizado de forma presencial, já que as plataformas eletrônicas de pregões não estão preparadas para esse tipo específico de disputa.

A realização do certame integra um esforço da atual gestão municipal para reorganizar a FEXPO, promovendo mais controle sobre a ocupação dos espaços públicos e maior transparência no processo de concessão.

Acesso ao edital completo:

https://transparencia.pmap.tech/licitacoes/