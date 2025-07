Rodrigo Alves lança livro sobre Fé, Transformação e Espiritualidade

O microempresário Rodrigo Alves, morador do bairro Vila Laroca e conhecido no ramo da moda local, acaba de lançar seu primeiro livro: "Duas Vidas – Antes de Antônio e Depois de Antônio". A obra é uma autobiografia com forte apelo espiritual, na qual o autor compartilha, com sinceridade e emoção, as transformações vividas após o encontro com a fé e a espiritualidade.

Pai do pequeno Bernardo, Rodrigo relata como sua vida foi marcada por dois momentos distintos: o período anterior à conexão espiritual e o renascimento pessoal após ser acolhido por Vovó Antônio da Bahia, entidade com quem trabalha como médium na Casa de Umbanda CEUOS (Centro Espiritual Umbandista Ogum Sete Espadas).

Mais do que um livro, "Duas Vidas..." é descrito pelo autor como um testemunho de superação e fé, mostrando como a espiritualidade pode curar feridas, revelar propósitos e reconstruir trajetórias. A obra busca tocar leitores que também vivenciaram mudanças silenciosas em suas vidas por meio da fé.