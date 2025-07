Volta Grande recebe exposição “O Imaginário em Madeira”, de José Heitor

Na última sexta-feira, 27 de junho, a cidade de Volta Grande (MG) foi palco de uma expressiva manifestação artística com a abertura da exposição “O Imaginário em Madeira”, do artista autodidata José Heitor. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, teve como objetivo valorizar os talentos locais e proporcionar uma vivência cultural acessível a toda a comunidade.

A mostra apresentou esculturas em madeira que exploram elementos simbólicos, personagens populares e aspectos da identidade regional, revelando a sensibilidade artística e a técnica refinada de José Heitor, que é reconhecido por transformar a madeira bruta em expressivas obras de arte.

O evento teve uma expressiva participação do público, reunindo crianças, jovens e adultos, e destacou-se não apenas pela beleza das obras expostas, mas também pelo impacto educativo e cultural proporcionado aos visitantes. Professores e educadores aproveitaram a ocasião para enriquecer o conteúdo das salas de aula com vivências artísticas e discussões sobre a importância do fazer cultural no interior de Minas Gerais.

A exposição marca o início de uma nova fase da política cultural do município, com ações contínuas de incentivo à arte e ao patrimônio imaterial de Volta Grande. Segundo representantes da Secretaria de Cultura, outras programações culturais já estão em planejamento para os próximos meses, fortalecendo o calendário artístico da cidade.