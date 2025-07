Secretarias de saúde e transporte de Além Paraíba terão nova sede no centro da cidade

A Prefeitura de Além Paraíba está nos preparativos finais para a mudança das Secretarias Municipais de Saúde e de Transporte (setor administrativo), que passarão a funcionar em um novo endereço no Centro da cidade. As duas unidades serão instaladas no prédio localizado na Rua Adão Araújo, no bairro Porto Novo, onde anteriormente funcionava a sede da Unimed.

Atualmente, a Secretaria de Saúde está situada na Ilha Recreio, e a Secretaria de Transporte, no espaço da FEXPO, na Ilha do Lazareto. A mudança para a nova sede visa oferecer maior acessibilidade, melhor infraestrutura e centralização dos serviços administrativos.

Já os veículos da frota da Secretaria Municipal de Transporte ficarão no pátio da antiga Fábrica de Papel, localizado na Rua José Mercadante, também no Centro, a poucos metros da nova sede.

Segundo a administração municipal, a reestruturação foi pensada para facilitar o deslocamento dos usuários e servidores, além de garantir mais conforto àqueles que dependem dos serviços públicos no dia a dia. A concentração das secretarias em uma área mais central faz parte de uma estratégia de otimização da gestão pública, com foco na eficiência e no atendimento humanizado.

A previsão da Prefeitura é que a nova sede entre em funcionamento ainda no mês de julho, beneficiando diretamente milhares de cidadãos que utilizam os serviços das duas pastas.

(Da redação do Jornal AGORA, com informações da Rádio CPN – Reinaldo Tavares)