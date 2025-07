Mãe dopa, asfixia e esfaqueia filha de 7 anos em Leopoldina

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante após matar a filha, de 7, na madrugada desta terça-feira (1º), em Leopoldina, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Militar, ela confessou que dopou a criança com um ansiolítico, a asfixiou e, em seguida, a esfaqueou no peito e nos pulsos.

A menina foi levada para a Casa de Caridade Leopoldinense pelo avô, com vários ferimentos de faca, mas não resistiu e morreu. Já a mãe foi socorrida pelo Samu para o mesmo hospital, pois tentou tirar a própria vida. Ela está internada sob escolta policial.

Ainda de acordo com a PM, o pai da criança e ex-companheiro da mulher procurou os policiais nesta terça-feira, depois de receber uma mensagem dela com ameaça de tirar a vida da filha, mas o crime já havia ocorrido e uma viatura se deslocava para a casa onde as duas moravam.

Aos militares, disse também que, em outro momento, a mãe pediu para a menina ligar para ele e dizer que “as duas iam para o mundo de Neves”, mas não explicou o significado da frase.

Ainda consta no registro policial que testemunhas relataram que a mulher publicou mensagens nas redes sociais após o assassinato e fez uma despedida à filha.

Crime motivado por fim de relacionamento

O crime teria sido motivado pela não aceitação, por parte da autora, do fim do relacionamento com o pai da criança, conforme a PM.

A faca utilizada, o aparelho celular, as embalagens dos medicamentos e uma carta escrita à mão pela mulher foram apreendidos e encaminhados para perícia.

A área da casa foi isolada até a chegada da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e da equipe da perícia técnica, para preservar o local do crime. Já o corpo da vítima foi liberado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Colégio lamenta morte de criança

O colégio onde a menina estudava decretou luto e suspendeu as aulas nesta terça-feira, conforme divulgado nas redes sociais.