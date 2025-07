Brasileiro de 16 anos é reconhecido como criança prodígio mundial

O jovem brasileiro Caio Temponi, de apenas 16 anos, recebeu no último dia 26 de junho, em Londres, o prêmio Global Child Prodigy Awards (GCP Awards), sendo reconhecido como um dos 100 prodígios mundiais de 2025 na categoria “Inteligência e memória – QI”.

O evento internacional homenageia talentos infantis e adolescentes que se destacam em diferentes áreas como ciência, música, esportes, artes, empreendedorismo e inteligência. Caio foi o único representante brasileiro premiado em sua categoria este ano.

Reconhecimento mundial

A premiação é considerada a principal do mundo dedicada a crianças e adolescentes com altas habilidades e talentos extraordinários. Os ganhadores passam a integrar o Global Child Prodigy Annual Book, publicação anual que reúne histórias inspiradoras e é distribuída internacionalmente.

“Foi emocionante e muito importante representar o Brasil em um evento com tantas mentes brilhantes reunidas. Isso me motiva ainda mais a seguir incentivando o protagonismo jovem e a valorização das altas habilidades”, afirmou Caio Temponi após receber o prêmio.

Um prodígio brasileiro

Caio Temponi ganhou destaque nacional ainda muito jovem quando, aos 12 anos, foi aprovado em primeiro lugar no vestibular da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), um dos mais concorridos do país. Com 13 anos, conquistou cinco aprovações em vestibulares, inclusive para os cursos de Medicina e Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), um feito inédito para alguém com sua idade.

Além das conquistas acadêmicas, Caio também atua como pesquisador, mentor de jovens talentos e palestrante, sempre promovendo a educação, a ciência e o desenvolvimento intelectual precoce com responsabilidade social.

Sobre Caio Temponi

Caio Temponi é um jovem de 16 anos, pesquisador pelo CPAH – Centro de Pesquisa e Análise Heráclito – mentor e palestrante com altas habilidades. Foi aprovado em 1º no vestibular da EPCAR aos 12 anos, aos 13, em Medicina, totalizando 5 aprovações, também em Direito na UFRRJ, aos 14 anos, foi aprovado no ITA, um dos maiores vestibulares do Brasil, totalizando 18 aprovações como o mais jovem do Brasil, o que lhe renderam 2 títulos no Livro dos Recordes. Além disso, Caio é membro da Intertel, sociedade de pessoas com QI acima de 99 de percentil.