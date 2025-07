Contrato com a Viação Treze de Junho se encerra após período emergencial de seis meses

Chega ao fim, no dia 25 de julho, o contrato emergencial firmado entre a Prefeitura Municipal de Além Paraíba e a empresa Viação Treze de Junho LTDA., responsável pelo transporte público urbano na cidade. O contrato temporário, iniciado em 24 de janeiro, teve duração de seis meses e foi estabelecido por meio de um aditivo firmado pela atual gestão municipal.

A empresa, que anteriormente era conhecida como TAP – Transporte Além Paraíba –, já atua no município há mais de 30 anos e foi responsável pela operação do transporte coletivo ao longo das últimas décadas.

O aditivo contratual foi assinado após o encerramento da gestão anterior, que havia deixado em aberto o processo de nova licitação para o transporte público. A licitação chegou a ser prevista, mas acabou sendo cancelada. Com o início do novo governo, o prefeito Dr. Paulo Henrique assinou o contrato emergencial, com validade de seis meses, para garantir a continuidade do serviço enquanto uma nova licitação fosse organizada.

De acordo com informações, o contrato atual não pode mais ser prorrogado. Será necessária a abertura de um novo processo licitatório, conforme determina a legislação vigente, tendo em vista que o contrato anterior já havia vencido no governo anterior e a prorrogação atual foi apenas uma solução provisória.

O modelo de funcionamento do transporte público também tem sido tema de debate desde o mandato anterior, quando foram implementadas mudanças, como a suspensão de circulação em determinados horários nos finais de semana.

Agora, com o fim do contrato, o município deverá publicar nos próximos dias as diretrizes para o novo processo licitatório, que definirá a empresa responsável pelo serviço de transporte coletivo em Além Paraíba.

A Viação Treze de Junho segue, até a data limite do contrato, operando o transporte urbano normalmente, com tarifas e linhas em vigor, enquanto aguarda os desdobramentos sobre a nova licitação.