Prefeitura prorroga por mais 6 meses a intervenção no HSS

O prefeito de Além Paraíba, Dr. Paulo Goldstein, publicou o Decreto nº 6.821/2025 prorrogando por mais 180 dias a intervenção no Hospital São Salvador. Com a decisão, a intervenção municipal segue válida até o dia 25 de dezembro de 2025. A medida tem como base os mesmos fundamentos do decreto anterior, de 2022, que declarou estado de perigo público e urgência na rede hospitalar do município.

De acordo com o decreto, os trabalhos iniciados pela equipe interventora ainda não foram concluídos, sendo necessária a continuidade das ações de reorganização administrativa, estrutural e financeira da instituição. A justificativa destaca que ainda é preciso buscar o equilíbrio financeiro e garantir a regularidade no funcionamento dos serviços de saúde prestados pelo hospital.

Embora o decreto não nomeie formalmente um novo responsável pela intervenção, a ausência de substituição indica que o atual secretário municipal de Saúde, Flávio Falcão, permanece à frente das atividades como interventor.

A intervenção no Hospital São Salvador foi decretada inicialmente em janeiro de 2022, com o objetivo de evitar a descontinuidade nos serviços de saúde e reorganizar a instituição, que enfrentava dificuldades financeiras e administrativas. Desde então, o município vem prorrogando a medida por períodos sucessivos, à medida que o processo de reestruturação avança.

A íntegra do Decreto nº 6.821/2025 pode ser acessada pelo link:

leismunicipais.com.br/.../decreto-n-6821-2025

A reportagem segue acompanhando o andamento da intervenção e os desdobramentos administrativos no Hospital São Salvador.