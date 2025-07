Prefeitura realiza leilão eletrônico para contratação de Parque de Diversões da FEXPO 2025

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba publicou o edital de processo licitatório no formato de Leilão Eletrônico para contratação do Parque de Diversões que será instalado na FEXPO 2025, marcada para começar no próximo dia 6 de agosto. O certame acontecerá no dia 24 de julho, com valor mínimo estipulado de R$ 50 mil.

A medida, considerada inédita pela atual Administração Municipal, representa uma mudança significativa no modelo adotado nos últimos anos. Antes, a empresa responsável por organizar a FEXPO era quem contratava o parque. Desta vez, a contratação será feita diretamente pela Prefeitura, por meio do sistema eletrônico de pregão.

Segundo o edital, os interessados deverão apresentar suas propostas por meio da plataforma oficial, sendo escolhido o parque que apresentar o maior lance acima do valor mínimo estipulado. A expectativa é atrair propostas de empresas que atuam no setor de entretenimento, visando garantir um parque com ampla estrutura de brinquedos para o público.

Tradicionalmente, a FEXPO reserva um dia especial para alunos da rede pública de ensino e da APAE, com gratuidade no uso dos brinquedos. No entanto, até o momento, a Prefeitura não divulgou oficialmente a data, o horário, nem os critérios para esse benefício em 2025. Também não foram informados os valores que serão cobrados pelos ingressos para o uso dos brinquedos durante os demais dias do evento.

O extrato do edital pode ser acessado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) pelo link:

???? https://pncp.gov.br/app/editais/17709197000135/2025/198

A FEXPO é considerada a maior festa popular do município e atrai milhares de visitantes da cidade e da região, movimentando a economia local, o comércio, o turismo e o setor de serviços. A contratação direta do parque pela Prefeitura é mais uma iniciativa que busca maior controle e organização do evento.