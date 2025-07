Incêndio em fiação elétrica mobiliza Corpo de Bombeiros no bairro Goiabal

Geral Há 7 horas Em Geral Evento cristão reúne serviços, evangelismo e música no Vassourão Além Paraíba recebe 15ª Ação Social Evangelística e 4º Festival de Música Cristã neste sábado

Geral Há 1 dia Em Geral Prefeitura realiza leilão eletrônico para contratação de Parque de Diversões da FEXPO 2025 A contratação direta do parque pela Prefeitura é mais uma iniciativa que busca maior controle e organização do evento.

Geral Há 1 dia Em Geral STF decide em favor da K-Infra Rodovia do Aço, que deve retomar à gestão da BR-393/RJ até conclusão de transição regular Liminar determina retomada imediata da rodovia, e concessionária já prepara seus funcionários e equipamentos para retorno às atividades nesta sexta-feira (4/7).