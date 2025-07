PM apreende menor por tráfico de drogas na Terra do Santo

Em uma operação conjunta realizada na tarde da última quarta-feira, 03 de julho, a Polícia Militar de Além Paraíba, com o apoio da equipe do Tático Móvel de Leopoldina, realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Terra do Santo, em Além Paraíba/MG.

Durante o patrulhamento, os militares identificaram movimentação suspeita envolvendo três indivíduos, que tentaram fugir ao perceberem a presença policial. Um deles, um adolescente de 17 anos, foi apreendido portando uma porção de maconha e R$ 104,50 em dinheiro. O menor já possui passagens anteriores por tráfico de drogas, segundo a PM.

A ação foi conduzida pelas equipes: POP 33638: Tenente Custódio, Sargento Amaral e Cabo Guilherme; Tático Móvel – VP 34171: Sargentos Freitas e Ciconelli, e Soldado Sarmento; Viatura 25598: 3º Sargento Moraes e Soldado Almeida; e, Militares do Setor de Inteligência da 52ª Cia PM

A Polícia Militar reforça que operações de repressão ao tráfico continuarão sendo intensificadas nos bairros da cidade, como parte da estratégia de preservação da ordem pública e combate à criminalidade.