Homem é preso suspeito de envenenar pré-treino da ex-companheira em Três Rios

Um homem, de 53 anos, foi preso na quinta-feira (3) suspeito de envenenar o pré-treino da ex-companheira em Três Rios (RJ). Ele foi encontrado no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Juiz de Fora (MG).

O crime ocorreu em maio deste ano, no Centro. Segundo a Polícia Civil, a vítima, uma mulher, de 48 anos, passou mal em uma academia logo após consumir um suplemento pré-treino. Ela teve convulsões e foi socorrida às pressas para um hospital, onde ficou internada por alguns dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e depois recebeu alta.

A Polícia Civil foi acionada pelos profissionais do hospital. A mulher foi submetida a exames, que identificaram a presença de "chumbinho" — um tipo de veneno geralmente usado para matar ratos — no sangue da mulher.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações apontaram o ex-companheiro dela como o principal suspeito do envenenamento.

A partir de um inquérito apresentado à Justiça, foi expedido um mandado de prisão temporária contra ele. Desde então, ele vinha sendo procurado.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Três Rios e vai responder por feminicídio majorado pelo emprego de veneno na forma tentada. O caso continua sendo investigado para identificar a motivação do crime.

O que é 'chumbinho'?

O chumbinho é uma substância granulada, de cor cinza escuro, usada de forma ilegal como veneno para matar ratos. Ele costuma ser vendido sem rótulo, cheiro ou sabor, o que o torna ainda mais perigoso. O produto é feito com aldicarbe, um agrotóxico altamente tóxico, que pertence à classe dos carbamatos.

Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o chumbinho é um veneno ilegal que é comumente vendido como raticida, mas não possui registro no Brasil. Apesar de ser vendido como raticida, o chumbinho não tem registro na Anvisa e seu uso é proibido no Brasil e em vários outros países, pois oferece alto risco de envenenamento.

Por que é perigoso?

Como é vendido clandestinamente, o chumbinho não tem instruções de uso, informações sobre o veneno e orientações médicas em caso de acidente. Isso dificulta o atendimento de emergência em casos de intoxicação.

Mesmo em pequenas quantidades, o aldicarbe pode matar. Por isso, o chumbinho representa risco grave, especialmente para crianças, animais de estimação e qualquer pessoa que entre em contato com ele acidentalmente.

Quais são os sintomas de intoxicação?

Os sintomas aparecem geralmente em menos de uma hora após a ingestão. Veja os sinais mais comuns:

Gastrointestinais:

Náuseas e vômitos

Dor abdominal intensa

Diarreia

Neurológicos:

Tontura e dor de cabeça

Fraqueza e confusão mental

Tremores e convulsões (em casos graves)

Outros sintomas:

Suor excessivo

Salivação intensa

Pupilas contraídas

Dificuldade para respirar

Queda de pressão

O que fazer em caso de intoxicação?

Quem apresentar sinais de envenenamento por chumbinho deve ligar imediatamente para o Disque-Intoxicação no número: 0800 722 6001 (ligação gratuita, disponível em todo o Brasil).

É necessário procurar ajuda médica o mais rápido possível e, se possível, levra a embalagem ou qualquer vestígio da substância para auxiliar no atendimento.

A Anvisa alerta que a compra e venda e o uso do chumbinho são crimes. Mesmo que seja vendido como "veneno para rato", ele não tem registro e não é seguro. Em caso de ocorrência, denuncie para a vigilância sanitária mais próxima.