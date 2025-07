Alemparaibana de 16 anos disputará torneio nacional de basquete

A jovem Luana Loureiro Alexandre, de apenas 16 anos, moradora do bairro Banqueta, em Além Paraíba, está colhendo os frutos de sua dedicação ao esporte. Estudante do 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Sebastião Cerqueira, Luana se destacou recentemente na fase regional dos Jogos Estudantis de Minas Gerais (JEMG), realizada na cidade de São João del-Rei.

Durante a competição, seu talento em quadra chamou a atenção de um olheiro esportivo, que a convidou para integrar a equipe Conexão Brasil (CNX), da cidade de Juiz de Fora (MG). A atleta agora se prepara para representar o time em uma importante competição nacional de basquete, que acontecerá ainda neste mês em Curitiba (PR).

Em conversa exclusiva com o Jornal AGORA, na sexta-feira, 04 de julho, Luana contou que está animada com o novo desafio e grata pela oportunidade:

“Estou muito feliz com essa oportunidade. Vou me dedicar ao máximo para representar bem a equipe CNX, minha cidade e todos que torcem por mim”, afirmou a jovem atleta.

A convocação representa um marco em sua trajetória, que tem sido construída com disciplina, paixão pelo esporte e espírito de equipe. Além de ser motivo de orgulho para sua escola e familiares, sua conquista inspira outros jovens atletas de Além Paraíba a acreditarem em seus sonhos.

A história de Luana reforça a importância dos projetos e competições escolares como incentivo ao esporte de base e como ponte para novos horizontes. O talento descoberto nas quadras da rede pública agora ganha projeção nacional — e a torcida da cidade já está com ela.