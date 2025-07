Evento cristão reúne serviços, evangelismo e música no Vassourão

Além Paraíba será palco neste sábado, 5 de julho, da 15ª Edição da Ação Social Evangelística e do 4°

Festival de Música Cristã. O evento acontecerá no Vassourão, em Porto Novo e Vassourão e reúne uma programação que combina ação social, evangelismo de rua e apresentações musicais ao longo de todo o dia.

O encontro tem como proposta levar serviços sociais, mensagens de fé e manifestações artisticas à população, promovendo comunhão e apoio comunitário.

A programação terá início às 9:00 horas, com evangelismo de rua e atendimentos sociais nas comunidades. As 14h, será realizado o 4° Festival de Música Crista, com a participação de talentos locais que serão avaliados por um corpo de jurados composto por Sérgio Costa, Luênia

Brandão, Aladir Neviton, Matheus Vicente e Joabe Custódio.

Às 18h, acontece o culto de encerramento, com apresentações especiais de Vitória Souza, Raony Farsura, Sérgio Costa e bandas convidadas.

Consolidada como uma das principais ações cristãs da região, a Ação Social Evangelística tem sido uma oportunidade de fortalecimento da fé, promoção de cidadania e integração entre igrejas e comunidades.