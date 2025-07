Rapaz morre após inalar produto de limpeza em casa

Um trágico caso ocorrido em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, gerou grande comoção entre familiares, amigos e a comunidade local. Alexandre Eustáquio Ribeiro, de 31 anos, faleceu na última quinta-feira (26) após sofrer uma intoxicação causada pela inalação de produto de limpeza dentro de sua própria residência, no bairro Niterói.

Segundo relatos de familiares, o caso aconteceu na manhã da quarta-feira (25). Alexandre realizava a limpeza do banheiro quando utilizou água sanitária no vaso sanitário. Após aplicar o produto e deixá-lo agir, ele entrou no banho com o chuveiro ligado. A combinação da água quente com os vapores químicos liberados pode ter intensificado a ação tóxica da substância.

Pouco tempo depois, Alexandre começou a sentir-se mal. Ele foi socorrido e levado imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu durante todo o dia em observação e recebendo oxigênio. Com o agravamento do quadro clínico, foi transferido para o CTI do Complexo de Saúde São João de Deus, onde precisou ser entubado. Infelizmente, não resistiu e faleceu durante a madrugada.

A notícia da morte de Alexandre abalou a comunidade. Ele era bastante conhecido por sua participação ativa nas celebrações da Igreja do Senhor Bom Jesus e também como integrante do grupo Terço dos Homens, onde atuava com fé e dedicação.

Alexandre deixa a esposa e uma filha pequena. Nas redes sociais, amigos e membros da paróquia prestaram homenagens e enviaram mensagens de solidariedade à família.

O caso serve de alerta sobre os riscos da combinação de produtos de limpeza com ambientes fechados e vapores quentes, como os do banho. Especialistas alertam para o cuidado ao manusear substâncias químicas, sempre com ventilação adequada e, de preferência, evitando o uso simultâneo com água quente, que pode potencializar reações químicas perigosas.