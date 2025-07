Cutuca celebra 60 anos com festa histórica, homenagens e grandes conquistas

A Escola de Samba Unidos Três Corações nasceu do sonho de dois visionários, Nestor Balbino e Miguel Siqueira, com o apoio fundamental de Osvaldina Silva, nomes que hoje fazem parte da memória e da história do carnaval da cidade. Todos já falecidos, mas eternamente lembrados pelos alicerces que construíram e que sustentam até hoje a força da agremiação.

Sob a liderança da atual diretoria, composta por Thiago Filgueiras (presidente) e Michelle Serapião (vice-presidente), a escola tem vivido uma nova fase de crescimento e profissionalização. Prova disso é a conquista de um espaço próprio, que está em fase final de obras e será inaugurado em breve como o Centro Sociocultural Rolando Amaral, uma justa homenagem ao eterno carnavalesco da escola.

Durante a comemoração dos 60 anos, realizada no dia 14 de junho, a emoção tomou conta do ambiente com homenagens aos fundadores, ex-presidentes, antigos componentes e à comunidade Tricordiana que mantém viva essa paixão. A festa teve ainda apresentações inesquecíveis, com a participação de grandes nomes do samba: Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela; Paulo Bispo, cantor e intérprete da Unidos Três Corações por mais de 10 anos, e atual interprete Mocidade da Cidade Alta, em Além Paraíba; Thainá Souza, passista da Viradouro e Porto da Pedra; e o irreverente Adriano Malandro, que levantou o público com sua alegria contagiante.

A trilha sonora da celebração dos 60 anos ficou sob a responsabilidade do grupo Pagode do Gordinho, que proporcionou uma apresentação de alto nível, com mito samba e pagode de qualidade.

Outro destaque foi a apresentação da bateria "Audaciosa", comandada com maestria por Mestre Serginho Pacheco, que há décadas mantém a batida inconfundível da Três Corações nos mais altos níveis de excelência e tradição.

A atual gestão da escola também vem apostando fortemente em projetos culturais e sociais, viabilizados com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB 2024), por meio do Edital 01/2024 da Secretaria de Cultura de Minas Gerais. As iniciativas envolvem oficinas, eventos, resgate da memória carnavalesca e ações voltadas à comunidade.

A locução do evento ficou por conta do locutor Ivanzinho, sempre muito atencioso e comprometido com o trabalho. Ivanzinho é, sem dúvidas, nota 10.

Com 60 anos de uma trajetória marcada por garra, superação e muito amor à cultura popular, a Unidos Três Corações segue firme no compasso do samba, com os olhos no futuro e o coração enraizado na sua comunidade. Que venham muitos carnavais e novas vitórias para a escola que é orgulho de Além Paraíba.