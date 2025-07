Rosa Vieira é a nova presidente do Rotary Club de Além Paraíba

No último dia 26 de junho de 2025, o Rotary Club de Além Paraíba realizou sua tradicional reunião festiva de posse da nova diretoria, marcando oficialmente o início do ano rotário 2025-2026. A cerimônia, que ocorreu no Salão de Eventos do Sindicato Rural, reuniu rotarianos, convidados, representantes da sociedade civil e autoridades locais, celebrando mais um ciclo de renovação e compromisso com o ideal de servir.

O presidente do clube no ano 2024-2025, Cláudio Bittencourt, transmitiu o cargo à nova presidente, Rosa Maria de Freitas Vieira, que assume a liderança do clube com a proposta de dar continuidade às ações sociais, projetos humanitários e iniciativas de fortalecimento institucional. Em seu pronunciamento, Cláudio agradeceu o apoio dos companheiros durante seu mandato e desejou sucesso à nova gestão.

A presidente Rosa, por sua vez, agradeceu a confiança dos rotarianos e reforçou seu empenho em manter o Rotary ativo e atuante na cidade. “Recebo essa missão com humildade, determinação e com o coração aberto para servir. Vamos trabalhar juntos, com ética, empatia e dedicação ao próximo”, destacou.

A nova diretoria que atuará ao lado da presidente Rosa foi apresentada e empossada durante a cerimônia:

Vice-presidente: Geraldo Magela de Souza; Secretária: Janaina Teixeira Bonfante; Tesoureira: Magali Carvalho Alves; Protocolo: Cleide dos Santos Machado Souza; Comissão de Administração: Claudio Antonio Gomes Bittencourt; Comissão de Estratégias e Informática: Ricardo Salgado Zamboni; Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo: Raphael Zamboni Hisse; Comissão de Imagem Pública: Renata de Paula Guerine; Comissão de Fundação Rotária e Projetos Humanitários: José Eduardo Lamoglia Delphino; Comissão de Novas Gerações: Wellington Sales da Rocha; Comissão de Programação e Homenagens: Aderbal de Lacerda Bonfante; Comissão de Companheirismo, Festas e Eventos: Célia Lopes Galhardo; Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão: Cláudia Maria Hisse de Castro Villela

Durante a mesma solenidade, também foi anunciada a nova diretoria da Casa da Amizade, tradicional parceira do Rotary nas ações sociais e comunitárias. A presidente do ano rotário 2024-2025, Eliane Bittencourt, passou simbolicamente o cargo à nova presidente eleita, Célia Lopes Galhardo. No entanto, Célia não pôde comparecer à cerimônia, por estar enfrentando um momento de luto, após o falecimento de seu filho, ocorrido cerca de vinte dias antes do evento. A ausência foi compreendida e respeitada com carinho e solidariedade por todos os presentes.

A nova composição da Casa da Amizade é a seguinte:

Presidente: Célia Lopes Galhardo; Vice-presidente: Eliane Bittencourt; Tesoureira: Ana Benfica; Secretária: Cláudia Maria Hisse; Protocolo: Laura Lamin; Diretoria de Eventos: Nilzete Costa

O evento foi finalizado com um jantar festivo e momentos de confraternização entre os presentes, em clima de união e esperança.

O Rotary Club de Além Paraíba deseja à presidente Rosa Vieira e a toda sua diretoria um ano de trabalho próspero, cheio de realizações e ações que impactem positivamente a comunidade. À presidente eleita da Casa da Amizade, Célia Lopes Galhardo, toda solidariedade neste momento de dor, com votos de força e serenidade para que possa, em breve, retomar suas atividades à frente da instituição.