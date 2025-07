Advogadas de Além Paraíba representam subseção em Araxá

Entre os dias 23 e 25 de junho de 2025, a cidade de Araxá, no Alto Paranaíba, foi palco de um dos mais importantes encontros da advocacia feminina mineira. O III Encontro das Mulheres Dirigentes de Subseções da OAB/MG reuniu mais de 500 advogadas de diversas regiões do estado, em uma programação marcada por integração, fortalecimento institucional e reflexões sobre o papel da mulher na liderança das subseções da Ordem dos Advogados do Brasil.

Representando com destaque a 110ª Subseção da OAB Além Paraíba, participaram do evento a presidente da subseção, Dra. Maria Celeste, e a delegada da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMG) de Além Paraíba, Dra. Pamela Saltori. A presença das representantes de Além Paraíba reafirma o compromisso da subseção com a valorização da mulher advogada, a qualificação da gestão e o engajamento nos temas mais relevantes da advocacia contemporânea.

Um evento de grandes proporções

O encontro foi realizado no Hotel Tauá, local que acolheu, ao longo dos três dias, dirigentes de subseções de todas as partes de Minas Gerais – do Norte ao Sul, do Triângulo ao Vale do Jequitinhonha. A abertura aconteceu na tarde do dia 23, com a recepção calorosa às participantes e a formação de um dispositivo de honra composto por importantes lideranças da OAB-MG e da CAAMG.

Além do presidente da OAB-MG, Dr. Gustavo Chalfun, e da presidente da CAAMG, Dra. Ângela Botelho, marcaram presença a vice-presidente da OAB-MG, Dra. Núbia de Paula, o secretário-geral, Dr. Sanders Barão, a secretária-geral adjunta, Dra. Cássia Hatem, o diretor tesoureiro, Dr. Fabrício Almeida, a tesoureira adjunta, Dra. Cristiane Araújo, a conselheira federal Dra. Daniela Marques, e diversos diretores da CAAMG, como Dr. Marco Antônio Freitas, Dr. Giuliano Almada, Dr. Rodrigo Botti, e as diretoras Larissa Santiago, Michelly Siqueira e Roberta Pegorari.

A anfitriã do encontro, Dra. Débora de Melo Vale, presidente da Subseção de Araxá, recebeu todas as participantes com entusiasmo, reforçando a importância da união e da sororidade na condução das subseções da OAB. Também compôs o dispositivo a presidente da Subseção de Viçosa, Dra. Vanja Honorina, uma das coordenadoras do evento, além de representantes da advocacia feminina de outros estados, como Dra. Diva Zitto, presidente da CAASP (SP), e Dra. Paula Vergueiro, presidente da Caixa de Assistência do Rio de Janeiro.

Participação de Além Paraíba: protagonismo e compromisso

A atuação da delegação de Além Paraíba foi marcada pelo protagonismo. Tanto Dra. Maria Eleste quanto Dra. Pamela Saltori participaram ativamente das rodas de debates, palestras e momentos de integração entre dirigentes, trocando experiências, boas práticas e fortalecendo laços com colegas de outras subseções.

“Participar desse encontro é uma oportunidade ímpar de crescimento institucional e pessoal. Liderar, para nós mulheres, é também resistir e inovar. Além Paraíba está presente e comprometida com esse novo tempo da OAB”, afirmou Dra. Maria Eleste.

Para Dra. Pamela Saltori, o evento reafirma a força da advocacia feminina: “Foi emocionante ver tantas mulheres engajadas, dedicadas e unidas por uma causa comum. Saímos de Araxá ainda mais motivadas a atuar por uma advocacia mais humana, justa e inclusiva.”

Um novo tempo para a advocacia feminina

O III Encontro foi mais do que um evento: foi um marco no fortalecimento do protagonismo feminino dentro da OAB. A programação contou com oficinas de gestão, painéis sobre liderança feminina, saúde mental, comunicação institucional, prestação de contas, inovação, inclusão, e o enfrentamento à violência política de gênero.

A participação expressiva das dirigentes de todas as regiões do estado mostrou que a advocacia mineira está vivendo um novo ciclo de protagonismo feminino, com o compromisso de construir um ambiente mais igualitário, respeitoso e ético dentro da instituição e na sociedade.

A importância de encontros como este

A realização do III Encontro de Mulheres Dirigentes é parte do planejamento estratégico da gestão 2025-2027 da OAB-MG e da CAAMG, que têm como diretriz o fortalecimento das subseções por meio da capacitação de suas lideranças. O evento também é um espaço de acolhimento e escuta, onde cada mulher dirigente pode compartilhar desafios, conquistas e estratégias para tornar a atuação da Ordem mais próxima da realidade das advogadas mineiras.

A OAB Além Paraíba retorna do evento com ainda mais inspiração, confiança e determinação para continuar exercendo seu papel institucional com excelência, compromisso e sensibilidade. A presença ativa das dirigentes locais em Araxá reforça que a subseção está alinhada com os novos tempos da advocacia: uma advocacia mais plural, representativa e transformadora.