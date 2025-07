Primeiros gêmeos nônuplos a sobreviverem ao parto completam 4 anos

Os únicos nônuplos do mundo a sobreviverem ao parto apareceram neste final de semana em fotos raras compartilhadas nas redes sociais. Eles estão comemorando 4 anos.

Os bebês — cinco meninas e quatro meninos — nasceram com 30 semanas após um parto que precisou ser realizado em uma clínica no Marrocos e contou até com a ajuda do exército de Mali, país de origem do casal.

Nas fotos, Halima Cissé e Abdelkader Arby, pais dos bebês, surgem ao lado dos nove filhos. Quando nasceram, eles pesaram entre 500g e 1 kg. Hoje, estão fortes e saudáveis.

“Aqui estão algumas imagens raras de nossos tesouros logo após o nascimento, em suas pequenas camas, e uma foto preciosa de sua mãe Halima durante sua gravidez excepcional”, dizia a legenda dos pais.

A foto foi republicada pelo Guinness World Records, que deu à família o recorde de maior número de crianças nascidas em um único parto a sobreviver.