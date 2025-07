PF intercepta caminhão com 913 kg de maconha dentro de barris de chopp

Um caminhoneiro foi preso por transportar quase uma tonelada de maconha dentro de barris de chopp, em Palmital, no interior de São Paulo, nessa sexta-feira (4/7).

O flagrante aconteceu na Rodovia Raposa Tavares. A polícia realizava uma operação no local quando abordaram o caminhão para fiscalização. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista ficou nervoso com a presença dos policiais, o que aumentou as suspeitas.

Durante a vistoria do caminhão, foram encontrados mais de 1.300 tabletes de maconha distribuídos em 50 barris vazios de chopp – que totalizaram 913 quilos, de acordo com a SSP. As drogas e o veículo foram apreendidos.

O caminhoneiro foi encaminhado à sede da Polícia Federal (PF) em Marília, também no interior paulista, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. A operação envolveu a Polícia Militar Rodoviária e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

O caso foi registrado como tráfico de drogas.